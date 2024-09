Wahrscheinlich, also eigentlich sicher, kann er auch ganz anders, der Vollblut-Komödiant Michael Bleuel aus Hofbieber, wenn er aus der Rolle des Rhöner Bauern Franz Habersack herausschlüpft. Aber das wollen ja die Zuschauer in der Hochrhönhalle gar nicht. Fasziniert betrachten sie den von Habersack auf der Bühne entworfenen Kosmos – mit schrägem Blick auf moderne Technik, den Bauernhof in „Oberniederberg“ mit all den Hühnern (die er frühs weckt), den schönen Holstein-Kühen und Rammler Boris. Noch mehr aber mit Fokus auf Habersack- Franz selbst,den „Buideonkel“, den kauzigen Junggesellen. Auf seine Familie (die Tante in Neuseeland, also die Crocodile-Tanteee...) und all die skurrilen Leute aus seinem Dorf. Allesamt Kunstfiguren natürlich – aber was für welche! Solche, die man meint, aus der eigenen Nachbarschaft irgendwie, nun ja, auch zu kennen.