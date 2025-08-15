Große Werbung für ihre Veranstaltungen müssen die Mitglieder der Mundartgruppe „Motzings Enkele“ kaum noch machen. Denn sie sind bekannt in der Region, gibt es doch kaum Vergleichbares in der kulturellen Landschaft hierzulande. Dabei klingt ihr Konzept eigentlich recht einfach. Die Gruppe, die aus inzwischen sieben Frauen und Wolfgang Fischer als einzigen Mann besteht, hat zwei Ziele, die sie voller Freude in die Tat umsetzt: Zum einen soll die Mundart, mit der sie in ihren Wohnorten als Kinder aufgewachsen sind, nicht verloren gehen. Zum anderen sollen die kleinen Begebenheiten im Dorfleben nicht vergessen werden, die einst den Alltag entscheidend geprägt haben, doch in den heutigen Zeiten kaum noch vorstellbar sind. Damit treffen die Akteure offenbar einen Nerv des Publikums, wie nicht zuletzt der kräftige Schlussapplaus im Innenhof von Schloss Elisabethenburg bestätigte.