Mundart bei GrasGrün: „Hautnah“ im Schlosshof

Die Veranstaltung findet am Dienstag, 12. August, statt. Beginn ist um 19 Uhr. Karten zu 8 Euro beziehungsweise ermäßigt für 6,50 Euro gibt es ab dem 22. Juli an der Kasse im Museumsshop der Meininger Museen. Eventuell vorhandene Restkarten sind wie immer an der Abendkasse erhältlich. Bei Regen findet die Veranstaltung nicht im Schlosshof, sondern in der Schlosskirche statt.