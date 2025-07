Ziemlich ungewöhnlich sind die Vogelhäuser, die hier und da im Kinderheim Benshausen zu entdecken sind. Ein dickes, rundes hängt hoch oben in einem Baum, das wie ein Wespennest aussieht. Gefertigt ist es von Hand aus lauter winzigen Holzschindeln. Sogar die sind alle selbst zurechtgeschnitten. Schräg gegenüber hängt an einem Fenster ein hübscher Fachwerkbau in Miniatur. Er dient Amsel, Meise und Co. als Futterstelle und trägt wie noch weitere ebenfalls eine ganz eigene Handschrift, die von Peter Ettrich. Was der Besucher nicht sieht, ist, dass diese auch in den Wohnungen und Zimmern der Kinder und Jugendlichen auszumachen ist, die durchweg unterschiedlich gestaltet sind. Nicht nur von der Farbgebung her, wenn etwa an einer Wand eine Blühwiese auftaucht und an einer anderen das Thema Fußball farblich thematisieret worden ist, sondern auch in den Bädern, die nach und nach vom Hausmeister auf den neuesten, ebenfalls sehr individuellen Stand gebracht worden sind. So gleicht kaum eine Dusche der anderen. Verbaut hat er nicht nur Fliesen, sondern auch Flusssteine. Manchen ist sogar eine eingeflieste Sitzgelegenheit eigen, die homogen in der Wand ausläuft. Unglaublich!