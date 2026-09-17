Multisportevent in Franken "Werbeblock" für Region? Nürnberg will Finals ausrichten

Nürnberg (dpa/lby) - Nürnberg bewirbt sich um die Austragung der "Finals", also der parallelen deutschen Meisterschaften in unterschiedlichen Sportarten. Für das XXL-Event, bei dem jährlich die nationalen Meister in diversen Wettkämpfen und Disziplinen an einem Ort oder einer Region ermittelt werden, ist ein Budget von rund zehn Millionen Euro veranschlagt. Die Hälfte davon will der Freistaat Bayern bezahlen. Das gab Ministerpräsident Markus Söder (CSU) bei einer gemeinsamen Pressekonferenz unter anderem mit Oberbürgermeister Marcus König (CSU) im Nürnberger Max-Morlock-Stadion bekannt.