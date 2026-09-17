Multisportevent in Franken "Werbeblock" für Region? Nürnberg will Finals ausrichten

Söder und König setzen auf Werbeeffekt

Dem entgegnet Oberbürgermeister Marcus König (CSU), dass man das Event als "Werbeblock" sehen müssen für die Wirtschaft, Gastronomie und Hotellerie. "Auch wenn wir finanzielle Probleme haben, kann ich doch nicht alles zusperren", sagte König. "Dann machen wir alle Museen zu, sperren alles zu und dann warten wir ab, bis es besser wird... Davon wird es nicht besser. Deshalb müssen wir schauen, dass wir proaktiv agieren."