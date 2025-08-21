Bernd Mahlzahn staunt: Schon fast zehn Jahre ist es her, als sie die Dampfmaschine und das alte Gatter in der Mulle bargen. Auf dem Platz am Ortseingang aus Richtung Benshausen gehörten sie einst zum Sägewerk „Wilhelm Heinrich Albrecht & Söhne“. Mittlerweile befinden sich die Grundstücke und das verbliebene Gebäude in kommunaler Hand und werden mit Fördermitteln der Dorferneuerung zum touristischen Aushängeschild Viernaus umgestaltet.