Münster - Der Eigentümer der Schwarz Gruppe mit Kaufland und Lidl aus Baden-Württemberg, Dieter Schwarz, kann nicht pauschal verlangen, dass seine Daten aus dem Transparenzregister des Bundes nur eingeschränkt abrufbar sind. Das hat das nordrhein-westfälische Oberverwaltungsgericht (OVG) in Münster entschieden. Als Begründung hatte der Unternehmer aus Baden-Württemberg Angst vor Entführungsfällen aufgrund seines hohen Vermögens angegeben. Beklagte Seite ist der Bundesanzeiger mit Sitz in Köln. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Wegen der grundsätzlichen Bedeutung hat das OVG die Berufung zum Bundesverwaltungsgericht in Leipzig zugelassen (Az.: 4 A 1994/24).