Der Kläger habe nicht ausreichend dargelegt, warum seine Person nach der Einsicht in Daten in Gefahr gerate, so das OVG zur Urteilsbegründung. Eine Überschreitung der maßgeblichen Gefahrenschwelle habe der Unternehmer und Kläger mit Bezug auf seine konkrete Person nicht beschreiben können. Allein die Zugehörigkeit zu einer Gruppe, in diesem Fall zu Gruppen der Reichen, reiche nicht aus. Außerdem müsse aufgezeigt werden, warum gerade die Einsicht in das Transparenzregister zur Überschreitung einer Gefahrenschwelle führe, wenn die abgerufenen Informationen doch längst in der Öffentlichkeit bekannt seien. Dies habe der Kläger aber nicht darlegen können, auch nicht in der mündlichen Verhandlung. Deshalb könne er keine pauschale Einschränkung der Einsicht in die Daten verlangen.