Neubiberg (dpa/lby) - Der Bürgermeister der Gemeinde Neubiberg nahe München hat auch nach seiner Bestrafung wegen Kokainbesitzes beinahe das Rennen um den Ratshaussessel gemacht. Der CSU-Politiker Thomas Pardeller verfehlte nach dem vorläufigen Ergebnis bei der Kommunalwahl mit 49,7 Prozent die Mehrheit nur knapp. Er tritt nun in der Stichwahl gegen die Grünen-Politikerin Carola Grimminger an, die auch für die ÖDP in die Wahl gezogen war. Sie bekam 35,3 Prozent. Die Kandidierenden von SPD und FDP landeten unter zehn Prozent.