Neubiberg (dpa/lby) - Der Bürgermeister der Gemeinde Neubiberg nahe München hat auch nach seiner Bestrafung wegen Kokainbesitzes beinahe das Rennen um den Ratshaussessel gemacht. Der CSU-Politiker Thomas Pardeller verfehlte nach dem vorläufigen Ergebnis bei der Kommunalwahl mit 49,7 Prozent die Mehrheit nur knapp. Er tritt nun in der Stichwahl gegen die Grünen-Politikerin Carola Grimminger an, die auch für die ÖDP in die Wahl gezogen war. Sie bekam 35,3 Prozent. Die Kandidierenden von SPD und FDP landeten unter zehn Prozent.
Münchner Umland Nach Kokainbesitz: Pardeller verpasst Sieg knapp – Stichwahl
dpa 08.03.2026 - 20:58 Uhr