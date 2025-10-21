Münchner Umland: Auto erfasst Mädchen auf Straße - schwer verletzt

Unterschleißheim (dpa/lby) - Ein zehn Jahre altes Mädchen ist auf einer Straße nördlich von München von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Die Schülerin sei am Montag in Unterschleißheim (Landkreis München) vor einem anhaltenden Bus auf die Fahrbahn gelaufen, um die Straße zu überqueren, teilte die Polizei mit. Eine 18-Jährige aus Schwaben, die dort mit ihrem Wagen fuhr, habe nicht mehr rechtzeitig bremsen können.