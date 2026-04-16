Münchner Stadtrat Sondierungsgespräche für Rathaus-Koalition geplatzt

Volt hatte Wahlkampf für Krause gemacht
"Wir sind jedenfalls weiterhin bereit, gemeinsam mit Dominik den Aufbruch zu gestalten. Wir haben bis zur letzten Minute für ihn in der Stichwahl gekämpft, Flyer verteilt, Plakate überklebt und unzählige Gespräche geführt", sagte Volt-Politiker Sproll. "Wir freuen uns nach wie vor darüber, dass es geklappt hat. Wir wünschen ihm viel Erfolg und hoffen, dass es ihm gelingt, ein tolles Bündnis zu schmieden, welches das Leben der Menschen in unserer wunderbaren Stadt verbessert."