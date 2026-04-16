Münchner Stadtrat Sondierungsgespräche für Rathaus-Koalition geplatzt

Der neu gewählte Münchner Stadtrat soll am 11. Mai zu seiner konstituierenden Sitzung zusammenkommen. Dann sollte eigentlich auch die Koalition stehen und der Posten des Zweiten und Dritten Münchner Bürgermeisters besetzt werden. Ob dies tatsächlich bis zum 11. Mai klappt, war zunächst unklar.

Das sagt die SPD

"Nach dem Ausstieg von Volt liegt der Ball beim neugewählten OB Dominik Krause", hieß es von den Sozialdemokraten. "Die SPD übernimmt gerne für diese Stadt weiter Verantwortung und sieht nach den inhaltlichen Gesprächen große Schnittmengen mit den Grünen. Die bisherigen Gespräche zeigen, dass ein gemeinsames Verständnis von Schwerpunkten angesichts der schwierigen Haushaltslage erkennbar ist."