Münchner Stadtrat Ampel-Koalition im Münchner Rathaus zeichnet sich ab

München (dpa/lby) - In München zeichnet sich eine Ampel-Koalition für das Rathaus ab. Grüne, SPD und FDP haben ihre Sondierungsgespräche beendet und wollen Koalitionsverhandlungen aufnehmen. "Die Fraktionen von Die Grünen/Rosa Liste, SPD sowie FDP/Freien Wählern haben sich gemeinsam darauf verständigt, ihren Gremien die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen zur Bildung einer neuen Stadtregierung zu empfehlen", heißt es in einer Mitteilung der Parteien, die die Münchner Grünen auf ihrer Homepage veröffentlichten.