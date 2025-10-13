Münchner Sicherheitskonferenz: Stoltenbergs Wechsel auf MSC-Chefsessel weiter ohne Termin

München/Oslo - Acht Monate nach dem überraschenden Wechsel von Ex-Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg in die norwegische Regierung gibt es weiterhin keinen konkreten Termin, wann er den Vorsitz der Münchner Sicherheitskonferenz (MSC) übernehmen wird. "Es bleibt unverändert mein fester Entschluss, die MSC zu leiten. Ich freue mich darauf, nun dem Stiftungsrat beizutreten und den Vorsitz zu übernehmen, sobald meine öffentliche Tätigkeit in Norwegen beendet ist", sagte Stoltenberg laut einer Mitteilung der MSC.