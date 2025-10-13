Münchner Sicherheitskonferenz: Stoltenbergs Wechsel auf MSC-Chefsessel weiter ohne Termin

Stoltenberg tritt im November auch MSC-Stiftungsrat bei

"Ich freue mich sehr, dass Jens Stoltenberg weiterhin fest entschlossen ist, Teil des MSC-Teams zu werden und den Vorsitz der Konferenz zu übernehmen, sobald sein Amt in der norwegischen Regierung endet", sagte Ischinger, der auch Präsident des MSC-Stiftungsrats ist. Die MSC habe weder sich noch Stoltenberg diesbezüglich keine Frist gesetzt. Um sich auf seine zukünftige Rolle an der Spitze der MSC vorzubereiten, werde Stoltenberg im November 2025 dem Stiftungsrat der MSC beitreten.