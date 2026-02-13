Münchner Sicherheitskonferenz Schah-Sohn Pahlavi will den Iran nicht regieren

Iranisches Zeitfenster als Chance für Wende der ganzen Welt?

Im Iran gebe es derzeit ein Zeitfenster, "das für die ganze Welt eine Wende bedeuten könnte", sagte Pahlavi. Daher müssten sich die anderen Länder entscheiden, ob sie auf der richtigen Seite der Geschichte stehen wollten. Die Menschen im Iran hätten dagegen keine Wahl, als zu kämpfen. "Wir haben keine andere Wahl, als uns zu befreien. Und die einzige Möglichkeit, diesen Kampf in Bezug auf Zeit und den Verlust von Menschenleben zu minimieren, besteht darin, diesen Kampf nicht alleine zu führen." Nach der Niederschlagung der Proteste gebe es für die Menschen im Iran kein zurück zum Alltag: "Es fließt zu viel Blut zwischen uns und diesem Regime."