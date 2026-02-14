Münchner Sicherheitskonferenz: Merz streckt die Hand aus - wie reagiert Rubio?

München - Mit großer Spannung wird an diesem Samstag (9.00 Uhr) der Auftritt von US-Außenminister Marco Rubio auf der Münchner Sicherheitskonferenz (MSC) erwartet. Die große Frage ist: Wird er an die scharfen Attacken von Vizepräsident JD Vance gegen die europäischen Verbündeten aus dem Vorjahr anknüpfen oder versöhnliche Töne anschlagen. Vor seiner Abreise nach München klang er so, als würde er zu Letzterem tendieren. "Europa ist uns wichtig", sagte er. Rubio betonte aber auch, dass er über die Gestaltung einer neuen Weltordnung sprechen wolle.