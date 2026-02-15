Münchner Sicherheitskonferenz: Ischinger bleibt vorerst Chef der Sicherheitskonferenz

München - Die Münchner Sicherheitskonferenz (MSC) muss vorerst weiterhin auf die Übernahme des Vorsitzes durch Ex-Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg warten. Sein "guter Freund Jens Stoltenberg" werde erst als nächster Vorsitzender fungieren, "wenn er glaubt, dass er das tatsächlich tun kann", sagte der aktuelle Chef Wolfgang Ischinger in seiner Rede zum Abschluss der diesjährigen Veranstaltung im Bayerischen Hof in München. Aus der MSC-Leitung hieß es, man rechne damit, dass Stoltenberg bei der nächsten Konferenz Anfang 2027 die Leitung bereits übernommen haben werde.