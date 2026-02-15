Münchner Sicherheitskonferenz: E-Scooter-Fahrer fährt Polizisten an Absperrung an

München (dpa/lby) - Ein Mann hat an einer Absperrung der Münchner Sicherheitskonferenz einen Polizisten mit dem E-Scooter angefahren. Der 27-Jährige war am Samstagabend mit dem Roller auf die Absperrung zugefahren, wie die Polizei mitteilte. Der 26-jährige Polizist, der mit drei Kollegen an der Absperrung stand, habe ihn mehrmals aufgefordert, anzuhalten. Doch der Mann habe nicht gebremst und sei schließlich frontal in den Beamten gefahren.