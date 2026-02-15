München (dpa/lby) - Ein Mann hat an einer Absperrung der Münchner Sicherheitskonferenz einen Polizisten mit dem E-Scooter angefahren. Der 27-Jährige war am Samstagabend mit dem Roller auf die Absperrung zugefahren, wie die Polizei mitteilte. Der 26-jährige Polizist, der mit drei Kollegen an der Absperrung stand, habe ihn mehrmals aufgefordert, anzuhalten. Doch der Mann habe nicht gebremst und sei schließlich frontal in den Beamten gefahren.
Münchner Sicherheitskonferenz E-Scooter-Fahrer fährt Polizisten an Absperrung an
dpa 15.02.2026 - 15:00 Uhr