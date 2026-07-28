Im Juni hatte Investor Hasan Ismaik den Sechzigern ein Darlehen gekündigt, deshalb waren die wirtschaftlichen Voraussetzungen für den Verbleib in der 3. Liga nicht mehr erfüllt. Also ging es - wie schon 2017 - in die Regionalliga. Die von Verein und Geldgeber gemeinsam betriebene Spielbetriebsgesellschaft meldete Insolvenz an - unter neuer Organisation und ohne Ismaik startet das Team am Wochenende in die Meisterschaft. Wegen eines Markenstreits mit dem Investor fehlt der ikonische Wappenlöwe zunächst noch auf den Trikots.