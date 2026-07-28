München (dpa/lby) - Nach Zwangsabstieg und Insolvenzantrag vernimmt der TSV 1860 München sogar vom Stadtrivalen FC Bayern aufmunternde Worte beim Neustart in der Fußball-Regionalliga. "Ich wünsche 1860 München wirklich, dass sie wieder auf die Beine kommen", sagte Bayerns Vorstandschef Jan-Christian Dreesen im PresseClub München. "Ich bin optimistisch, dass sie das packen werden, insbesondere, weil sie unfassbar treue Fans haben, die eine Leidensfähigkeit seit Jahrzehnten zeigen - das ist unglaublich."