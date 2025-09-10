Münchner Philharmoniker Dirigent Shani ausgeladen - Weimer: "Schande für Europa"

Zuvor hatte das Flanders Festival Ghent die Philharmoniker mit ihrem designierten Chefdirigenten kurz vor dem für den 18. September in Gent geplanten Konzert ausgeladen und dies damit begründet, dass der in Tel Aviv geborene Shani auch Musikdirektor des Israel Philharmonic Orchestra ist. Er habe sich nicht ausreichend von dem "genozidalen Regime in Tel Aviv" distanziert. Auch das Orchester und die Stadt München zeigten sich von der Absage entsetzt.