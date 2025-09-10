Münchner Philharmoniker Dirigent Shani ausgeladen - Weimer: "Schande für Europa"

München/Gent - Nachdem der israelische Dirigent Lahav Shani und die Münchner Philharmoniker von einem belgischen Musikfest ausgeladen worden sind, spricht Kulturstaatsminister Wolfram Weimer von einer "Schande für Europa". "Unter dem Deckmantel vermeintlicher Israel-Kritik wird hier ein Kultur-Boykott betrieben. Das ist blanker Antisemitismus und ein Angriff auf die Grundlagen unserer Kultur", sagte er. "Wenn es akzeptabel wird, deutsche Orchester und jüdische Künstler kollektiv auszuladen, ist eine rote Linie überschritten."