München - Der Generalmusikdirektor der Bayerischen Staatsoper, Vladimir Jurowski, hat noch keine Pläne für die Zukunft. Wie es für ihn weitergeht, wenn er das Haus 2029 verlässt, weiß er noch nicht, wie er der Deutschen Presse-Agentur sagte: "Ich mache bewusst keine Pläne und lebe von heute bis übermorgen. Ich glaube, das ist eines der Probleme in unserem Beruf und in unserem Leben, dass wir so weit im Voraus planen. Wir wissen ja gar nicht, ob wir so lange leben. Und dann fühlt man sich irgendwann wahnsinnig eingezwängt", sagte er.