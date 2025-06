Laut Staatsoper soll Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank, am Vorabend der Festspiel-Eröffnung die Festrede halten. Richtig los geht es dann am Freitag (27. Juni) mit "Don Giovanni" in der Regie von David Herrmann. Die Inszenierung der Mozart-Oper soll am 6. Juli auch beim Open-Air-Event "Oper für alle" zu sehen sein.