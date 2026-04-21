Münchner Oberbürgermeister Reiter nicht mehr krankgeschrieben - Amtsübergabe offen

Laut Zeitung soll es in der letzten Sitzung in seiner Amtszeit am 29. April unter anderem um seine Nebentätigkeiten beim FC Bayern gehen. Die Einnahmen daraus - insgesamt 90.000 Euro - hat Reiter gespendet. Jeweils die Hälfte des Betrags ging an die "Spielstadt Mini-München" und das Fußball-Projekt "buntkicktgut". Damit löste Reiter ein Versprechen ein, dass er nach seinem überraschend schlechten Abschneiden bei der ersten Runde der Kommunalwahlen im März gegeben hatte.