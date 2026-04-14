München (dpa/lby) - Der scheidende Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) hat die Einnahmen aus seiner Nebentätigkeit beim FC Bayern wie versprochen gespendet. Die "Spielstadt Mini-München" und das Fußball-Projekt "buntkicktgut" bedankten sich auf Instagram für das Geld. Man habe jeweils 45.000 Euro erhalten, bestätigte ein Sprecher von "buntkicktgut" auf Anfrage. Reiter unterstütze damit Projekte, die für Zusammenhalt, Integration und Demokratie stünden. Zuvor hatte die Münchner "Abendzeitung" berichtet.