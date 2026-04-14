Versprechen eingelöst

Damit löste Reiter ein Versprechen ein, dass er nach seinem überraschend schlechten Abschneiden bei der ersten Runde der Kommunalwahlen gegeben hatte. Der 67-Jährige reagierte damit auf heftige Kritik an seiner Tätigkeit für den Fußballclub. Die Posten im Verwaltungsbeirat und im Aufsichtsrat hatte sich der erfahrene Kommunalpolitiker nicht vom Stadtrat genehmigen lassen. Als die Kritik immer lauter wurde, gab er beide Mandate zurück und versprach, seine Einkünfte in Höhe von insgesamt 90.000 Euro zu spenden. Den Chefsessel im Rathaus konnte er damit nicht mehr retten - bei der Stichwahl am 22. März unterlag Reiter deutlich dem Grünen-Politiker Dominik Krause.