München (dpa/lby) - Die Notbremse von Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) beim FC Bayern München wirkt aus Sicht von Politikwissenschaftlerin Ursula Münch nicht glaubwürdig. "Mich überzeugt es nicht", sagte die Leiterin der Akademie für Politische Bildung in Tutzing der Deutschen Presse-Agentur in München. Es blieben Zweifel an der Glaubwürdigkeit, da die Entscheidung, seine Posten bei dem Fußballverein niederzulegen, zu spät komme. Der Schritt wirke "verschleppt", weil es jetzt nicht mehr anders gehe.