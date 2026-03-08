München (dpa/lby) - Diesen Abend wird Dominik Krause wohl so schnell nicht vergessen. Als sich der 35-Jährige von seinen Parteifreunden in München feiern lässt, kennt der Jubel keine Grenzen. Während Krause für die Grünen in der Landeshaupt der Gewinner des Abends ist, rätseln in Deutschland viele Menschen über seine Person. Wer ist der junge Mann, der nun in der Stichwahl SPD-Urgestein Dieter Reiter im Kampf um das Münchner Rathaus herausfordert? Bei den Google-Trends ist er in jedem Fall am Abend weit vorn bei den angesagtesten Suchbegriffen.