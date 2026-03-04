Münchner Nockherberg: Kabarettist Zinner klagt über Dauerempörung und Intoleranz

"Überhitzte Diskurskultur"

Zinner kritisierte beispielsweise den Aufschrei in Teilen der CSU, nachdem Ex-CSU-Chef Erwin Huber auf einer Grünen-Fraktionsklausur aufgetreten war. "Das ist schon krass, dass das gar nicht mehr geht, dass man dem anderen politischen Lager a bissl Recht gibt", sagte der Fastenprediger. Die Intoleranz gegenüber abweichenden Meinungen sei aber kein Rechts- oder Links-Phänomen. "Nein, das ist ein Zeichen einer vollkommen überhitzten, aus dem Ruder gelaufenen Diskussionskultur." Zinner spottete auch über reflexhafte CSU-Kritik an den Grünen und Ex-Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck.