Münchner Mischkonzern: BIHK-Präsident Lutz will nicht Baywa-Sündenbock sein

Die Baywa war im vergangenen Jahr in akute Finanzprobleme geraten, eine Pleite wurde abgewendet, weil Hauptaktionäre und Banken frisches Geld gaben. In der Bilanz 2024 weist das 102 Jahre alte Unternehmen einen Verlust von 1,6 Milliarden Euro aus. Unternehmensberater und auch der heutige Vorstand machen dafür die kreditfinanzierte internationale Expansion des Traditionsunternehmens in Lutz' Amtszeit verantwortlich.