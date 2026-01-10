Münchner Kammerspiele "Ende einer Ära" - Letzte Aufführung von Polt-Stück

Voraussichtlich war es auch das letzte Mal, dass der 83-jährige Polt, der dem Theater seit 50 Jahren verbunden ist, dort eine große Theaterproduktion auf die Bühne bringt. In seiner Rolle auf der Bühne sagt er einmal: "Ich bin ja keine 80 mehr." Wie Intendantin Barbara Mundel sagt, soll die Zusammenarbeit zwar weitergehen, zum Beispiel mit Lesungen. Ein großes Theaterstück mit wochenlangen Proben werde es aber wohl nicht mehr geben.