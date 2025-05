München (dpa/lsw) - Nachdem er einen Flaschenwerfer am Münchner Hauptbahnhof gestoppt hat, muss ein Helfer nun selbst ins Gefängnis - wegen eines gegen ihn vorliegenden Haftbefehls. Der 49-Jährige hatte am Sonntagnachmittag beobachtet, wie ein offensichtlich alkoholisierter Mann laut schreiend zwei Flaschen aus einem Bierkasten zog und in eine Menschenmenge warf - glücklicherweise ohne jemanden zu treffen, wie die Polizei mitteilte.