Siem nach zweitem Tag "sehr happy"

Siem, der einst im Alter von 16 Jahren Club-Meister auf der ihm so vertrauten Anlage in Eichenried bei München wurde, unterstrich nach seiner durchwachsenen Auftaktrunde mit einem starken zweiten Tag und einer 66er-Runde seine Sieg-Ambitionen. Zwischenzeitlich lag er am Vortag schon drei Schläge über Par - nun ist er sechs Schläge unter dem Platzstandard. "Ich bin sehr happy", sagte der auf Mauritius lebende Ratinger. Er schnellte im Klassement nach oben und ran an die Spitze.