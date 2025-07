Überraschend gut schlug sich der 20 Jahre alte Amateur Tim Wiedemeyer. Der Münchner belegte in der Heimat mit insgesamt zwölf Schlägen unter Par den geteilten 17. Platz. Aktuell spielt er noch College-Golf, in zwei Jahren möchte er ins Profilager wechseln. "Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis auf jeden Fall", sagte Wiedemayer, für den es in der kommenden Woche bei der Team-EM in Irland weitergeht. Mit wichtigen Erfahrungen. Man könne sich von den Profis bei allem "so ein bisschen was abschauen".