Siem startet schlecht, Kaymer weiter solide

Siem, der auf dem geteilten zehnten Platz in das Wochenende in Eichenried gestartet war, erwischte am Samstag schon einen schlechten Start. Als er dann noch an Loch sechs gleich drei Schläge über Par blieb, warf ihn das weit zurück. Zudem spielte er sechs Bogeys. Insgesamt liegt er vor dem Final-Tag auf dem geteilten 41. Platz - elf Schläge hinter dem führenden Engländer.