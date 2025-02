Münchner Expertentreffen: Sohn des Schahs von Persien kommt zur Sicherheitskonferenz

Berlin - Der Sohn des 1979 gestürzten Schahs von Persien, der zu den führenden iranischen Oppositionellen zählt, wird nächste Woche an der Münchner Sicherheitskonferenz teilnehmen. Er werde mit der Botschaft nach Deutschland kommen: "Unser Kampf gilt nicht nur der Befreiung des Irans, sondern der Welt vom Terror und der Erpressung durch die Islamische Republik", schrieb der 64-jährige Reza Pahlavi auf X. Er wolle der internationalen Gemeinschaft im Namen seiner Landsleute mitteilen, dass es an der Zeit sei, nicht nur an der Seite der iranischen Bevölkerung zu stehen, sondern auch zu handeln.