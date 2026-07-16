München - Die Fußballerinnen des FC Bayern sind mit Rückkehrerin Lena Oberdorf in das Sommertraining gestartet. Bei der ersten öffentlichen Einheit des Double-Siegers für die neue Saison absolvierte die Nationalspielerin neun Monate nach ihrem Kreuzbandriss große Teile der Übungen in der Münchner Hitze. Allerdings verzichtete die Mittelfeldspielerin auf direkte Zweikämpfe. "Ich glaube, dass wir das jetzt noch eineinhalb Wochen so durchziehen und dann komplett zur Mannschaft stoßen", schilderte die 24-Jährige.