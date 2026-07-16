Im Oktober 2025 hatte sich Oberdorf das Kreuzband im rechten Knie gerissen - es war die zweite schwere Verletzung in dem Gelenk innerhalb von 15 Monaten. Eine Prognose für ein Comeback in Pflichtspielen gab sie nicht ab. "Wir sind eigentlich auf einem guten Weg", erzählte sie. "Ich will mich gar nicht unter Druck setzen. Man muss einfach ganz entspannt reingehen und gucken, wie man sich fühlt, wie sich das Knie anfühlt und alles auf mich zukommen lassen."