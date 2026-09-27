München - Nach der Kür Münchens zum deutschen Olympia-Bewerber zeigt sich die Deutsche Olympische Gesellschaft (DOG) euphorisch. Die Entscheidung sei "ein kraftvolles Signal für unser ganzes Land", hieß es in einer Mitteilung. DOG-Präsident Gregor von Opel erklärte, in wirtschaftlich und gesellschaftlich herausfordernden Zeiten schenke sie "uns ein gemeinsames Ziel, an das wir glauben dürfen. Deutschland kann Gastgeber sein, Menschen begeistern und herausragende Leistungen vollbringen – weltoffen, fröhlich und friedlich". Deutschland dürfe wieder von Olympia träumen.