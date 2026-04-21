 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region

  4. Frau fährt auf der A99 gegen Lkw und stirbt

Münchner Autobahnring Frau fährt auf der A99 gegen Lkw und stirbt

Auf dem Münchner Autobahnring prallt eine Frau aus Sachsen mit ihrem Wagen gegen einen Sattelzug, der laut Polizei ordnungsgemäß auf der rechten Spur unterwegs war.

Münchner Autobahnring: Frau fährt auf der A99 gegen Lkw und stirbt
1
Eine 65-jährige Frau ist auf der A99 bei einer Kollision mit einem Lkw ums Leben gekommen. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa

Putzbrunn - Bei einem schweren Unfall auf dem Münchner Autobahnring ist eine 65 Jahre alte Frau ums Leben gekommen. Die aus Meißen in Sachsen stammende Autofahrerin war auf der A99 in Richtung Nürnberg unterwegs und prallte ersten Ermittlungen zufolge beim Wechsel von der mittleren auf die rechte Spur gegen das Heck eines Sattelzugs. Dessen Fahrer blieb bei dem Unfall zwischen Hohenbrunn und Haar unverletzt, wie die Verkehrspolizeiinspektion Hohenbrunn mitteilte. 

Nach der Werbung weiterlesen

Die Einsatzkräfte forderten einen Rettungshubschrauber an, doch die 65-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Die Autobahn blieb während der Unfallaufnahme mehrere Stunden gesperrt. Die Staatsanwaltschaft gab ein Gutachten zur Klärung der Unfallursache in Auftrag, den Sachschaden schätzte die Polizei auf 25.000 Euro.