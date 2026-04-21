Münchner Autobahnring: Frau fährt auf der A99 gegen Lkw und stirbt

Putzbrunn - Bei einem schweren Unfall auf dem Münchner Autobahnring ist eine 65 Jahre alte Frau ums Leben gekommen. Die aus Meißen in Sachsen stammende Autofahrerin war auf der A99 in Richtung Nürnberg unterwegs und prallte ersten Ermittlungen zufolge beim Wechsel von der mittleren auf die rechte Spur gegen das Heck eines Sattelzugs. Dessen Fahrer blieb bei dem Unfall zwischen Hohenbrunn und Haar unverletzt, wie die Verkehrspolizeiinspektion Hohenbrunn mitteilte.