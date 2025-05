Bei dem Unfall am 7. Mai war ein Auto nahe der Donnersbergerbrücke an einer vielbefahrenen Kreuzung in eine Straßenbahn-Haltestelle gefahren. Sieben Menschen waren laut Polizei verletzt worden, drei von ihnen schwer. Zum Zustand des dritten Schwerverletzten gab es laut einem Polizeisprecher keine Informationen.