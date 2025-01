München - In der Silvesternacht sind drei Kinder in München durch Feuerwerkskörper schwer verletzt worden, darunter ein Kleinkind. Ein Zwei- und Elfjähriger erlitten demnach Verbrennungen an Hand, Hals und Gesicht, wie die Feuerwehr mitteilte. Ein 14-Jähriger habe sich Teile der Hand mit einem Böller weggesprengt. Die drei Verletzten wurden demnach in Kliniken gebracht. Die Vorfälle ereigneten sich den Angaben zufolge unabhängig voneinander. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.