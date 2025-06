Die Verletzten wurden laut Polizei von Anwohnern und Passanten versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Tatverdächtige sei wenig später in ihrer nahegelegenen Wohnung festgenommen und in eine psychiatrische Klinik gebracht worden. Die Polizei ermittelt gegen sie wegen gefährlicher Körperverletzung. Der Vorfall geschah im Münchner Osten.