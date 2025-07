München (dpa/lby) - Nach dem Austritt von Reizgas an einer Münchner Schule haben die Ermittler zwei Jugendliche als mutmaßliche Verursacher identifiziert. Wie Polizei mitteilte, versprühten ein 15-Jähriger und ein 14-Jähriger am Mittwochvormittag Tierabwehrspray im Schulgebäude im Stadtteil Am Hart.