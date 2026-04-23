Krause über Söder: Kommen gut miteinander aus

Nun freut er sich darauf, mit dem Anzapfen des ersten Fasses das Oktoberfest zu eröffnen - das erfülle ihn auch mit Stolz, sagte der 35-Jährige. Über den Moment, wenn Ministerpräsident Markus Söder (CSU) zum ersten Mal die erste Maß von einem Grünen Oberbürgermeister erhalte, werde viel gefrotzelt - "aber ich bin, ehrlich gesagt, ganz entspannt", so Krause. "Wir haben uns auch schon vor der Wahl einige Male gesehen und kamen gut miteinander aus. Es gibt sicher unterschiedliche Sichtweisen an der einen oder anderen Stelle, aber ich glaube, dass wir dann erfolgreich sind, wenn der Freistaat und die Stadt München gut zusammenarbeiten."