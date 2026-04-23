München (dpa/lby) - Münchens neu gewählter Oberbürgermeister Dominik Krause ist ein Wiesn-Fan - und freut sich darauf, als OB das Oktoberfest zu eröffnen. Dabei hatte er Ende 2023 die Wiesn die "weltweit größte offene Drogenszene" genannt. Das Zitat sei auf eine Frage zur Cannabis-Legalisierung gefallen, sagte er nun dem Sender "Antenne Bayern". Es seien sehr schnell kurze Fragen gestellt worden. "Ich glaube, gerade in dieser Verkürzung kam da was anderes rüber als das, um was es eigentlich ging. Deswegen: Ich würde es so nicht nochmal sagen."