München Wie die Eisbachwelle (wieder) zum Politikum wurde

Die städtische Wasserrechtsbehörde betonte, mit dem Abbau der Rampe "die für die Eisbachwelle geltende Allgemeinverfügung" zu vollziehen. "Nach dieser Allgemeinverfügung sind die vorgenommenen, wellenbildenden Einbauten illegal gewesen und potenziell gefährlich, wenn nicht lebensgefährlich", heiß es in einer Mitteilung des städtischen Umweltreferates, die sich auch auf den tödlichen Unfall im Frühjahr bezog. "Bei Gefahr in Verzug muss die Vollzugsbehörde tätig werden und hat daher die Entfernung der Einbauten veranlasst."

Was kritisieren die Surfer?

Sie sehen in den hohen bürokratischen Hürden Absicht. "Die Verwaltung will das Surfen am Eisbach nicht regulieren, sondern verhindern", hieß es in einer Mitteilung des Vereins Surf Club München. Darin wird eine behördliche Auflagenpraxis kritisiert, "die faktisch auf Verhinderung angelegt ist".

Die Interessengemeinschaft Surfen München (IGSM) schrieb auf Instagram: "Nachdem wir anfangs noch die gute Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung betont haben, hat sich das Blatt mittlerweile gewendet."

Die Surfer sehen in den aus ihrer Sicht nicht erfüllbaren Auflagen für den offiziellen Rettungsversuch der Welle Ausdruck eines politischen Willens: "Die Verwaltung entscheidet hier nicht über ein konkretes Projekt, sondern über die Frage, wie viel Stadtleben noch gewollt ist", schreiben sie. "Formal wird eine Genehmigung nicht ausgeschlossen. Faktisch wird sie unmöglich gemacht."

Das sei "politisch bequem, aber demokratisch problematisch".

Und jetzt?

Wie es weitergeht, war zunächst völlig unklar. Die Dritte Münchner Bürgermeistern Verena Dietl (SPD) teilte mit, sie werde "die zuständigen Referate anweisen, nun aktiv an einer solchen Lösung zu arbeiten"

Dazu gehöre, "zeitnah einen Austausch mit den Surferinnen und Surfern zu organisieren, das bisherige Vorgehen einzuordnen und zu erklären sowie transparent zu erläutern, welche Maßnahmen seitens der Stadt aus Gründen der Sicherheit und des Wellenbetriebes erforderlich sind", sagte sie. Dieser Austausch solle unmittelbar beziehungsweise schnellstmöglich stattfinden.

Die Surfer sehen auch die politisch Verantwortlichen im Münchner Stadtrat in der Pflicht, sich für das Wahrzeichen Eisbachwelle, das auch früher schon einmal ein Politikum war, einzusetzen. Am 8. März, bei den Kommunalwahlen, werden Stadtrat und Oberbürgermeister neu gewählt.

In einer Mitteilung der Surfer hieß es: "Die Debatte ist damit nicht beendet. Sie wird jetzt politisch." Das Surfen am Eisbach sei weltweit bekannt und "ein Aushängeschild für eine moderne, lebenswerte Stadt", schreiben sie. "Dieses Stück urbaner Identität darf nicht zerstört werden."

Die Frage sei nicht, "ob Verwaltung Regeln umsetzt", heißt es in der Mitteilung. "Die Frage ist, wer entscheidet, wie München lebt."