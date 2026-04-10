München Vorfall an israelischem Restaurant - Fenster beschädigt

München (dpa/lby) - In München hat es in der Nacht einen Vorfall mit Schäden an einem israelischen Restaurant gegeben. Die Einsatzzentrale habe gegen 00.45 Uhr einen Anruf erhalten, wonach es in der Maxvorstadt an einem Lokal drei laute Knallgeräusche gegeben habe, sagte Polizeisprecher Tobias Schenk der dpa. Eine Streife stellte demnach vor Ort fest, dass die Fensterscheibe des Lokals an drei Stellen eingeschlagen war.