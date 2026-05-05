München (dpa/lby) - Bei einer Verfolgungsjagd der Polizei ist ein Motorradfahrer mit Tempo 100 mitten durch München gerast. Nur ganz knapp sei dabei ein Unfall mit einer Mutter und ihrem Kind vermieden worden, teilte die Polizei weiter mit.
Mit Tempo 100 flüchtet ein Motorradfahrer vor der Polizei durch München. Eine Mutter und ihr Kind können einen Zusammenstoß nur knapp vermeiden.
München (dpa/lby) - Bei einer Verfolgungsjagd der Polizei ist ein Motorradfahrer mit Tempo 100 mitten durch München gerast. Nur ganz knapp sei dabei ein Unfall mit einer Mutter und ihrem Kind vermieden worden, teilte die Polizei weiter mit.
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Weil er bei Rot über eine Kreuzung gefahren war, forderte die Polizei nach eigenen Angaben den 59-jährigen Motorradfahrer auf, anzuhalten. Der flüchtete demnach allerdings mit hoher Geschwindigkeit.
Bei der anschließenden Verfolgungsjagd fuhr der 59-Jährige den Angaben zufolge von der falschen Seite in eine Einbahnstraße. Als eine Mutter mit ihrem Kind die Einbahnstraße überqueren wollte, habe sie den herannahenden Motorradfahrer erst im letzten Moment wahrgenommen und einen Zusammenstoß nur knapp vermeiden können.
Nachdem der Motorradfahrer erneut über eine rote Ampel gefahren war, konnte er den Angaben zufolge schließlich in einer Parklücke gestoppt und kontrolliert werden. Sein Führerschein und Motorrad wurden beschlagnahmt. Der Mann wurde laut Polizei wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr angezeigt.