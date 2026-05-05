Bei der anschließenden Verfolgungsjagd fuhr der 59-Jährige den Angaben zufolge von der falschen Seite in eine Einbahnstraße. Als eine Mutter mit ihrem Kind die Einbahnstraße überqueren wollte, habe sie den herannahenden Motorradfahrer erst im letzten Moment wahrgenommen und einen Zusammenstoß nur knapp vermeiden können.