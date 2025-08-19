München Verbot ade: Bier im Uni-Viertel darf wieder verkauft werden

Im Gegensatz zu anderen Bundesländern gibt es in Bayern keine Ausnahmen für die meist "Späti" genannten Spät-Kioske. Es gilt das Ladenschlussgesetz, wonach Kioske nach 20.00 Uhr nur ein begrenztes Warensortiment verkaufen dürfen. Nur wer parallel eine Gaststätte betreibt, darf auch Flaschenbier, alkoholfreie Getränke sowie Tabak- und Süßwaren verkaufen. Die Auswahl ist aber begrenzt. "Chips und harter Alkohol gehören nicht zum privilegierten Sortiment", betonte die Stadt erneut.