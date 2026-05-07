München und Oberbayern: Bandendiebstahl in Restaurant? Große Durchsuchungsaktion

München (dpa/lby) - Die Polizei hat Durchsuchungen bei Mitarbeitenden eines Münchner Restaurants durchgeführt. Ihnen werde unter anderem schwerer Bandendiebstahl vorgeworfen, hieß es. Den Angaben nach stehen 50 Personen in Verdacht, in dem Gastronomiebetrieb Speisen und Getränke nicht vorschriftsgemäß boniert und abgerechnet zu haben. Die Tatverdächtigen sollen beispielsweise Barzahlungen einbehalten oder Lebensmittel aus dem Restaurant entwendet haben. Laut Polizei muss die konkrete Schadenssumme noch ermittelt werden. Sie könnte sich je nach Ergebnis der Ermittlungen im Bereich der hunderttausend Euro liegen.