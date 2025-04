München: Teenager soll Sicherheitsmann ins Gesicht geschlagen haben

Die Teenager sollen versucht haben zu fliehen, nachdem sie nach ihren Personalien befragt wurden. Das Personal habe den 14-Jährigen durch Festhalten an den Armen daran hindern können. Der 17-Jährige soll daraufhin den 35-Jährigen angegriffen und ins Gesicht geschlagen haben. Aufgrund seiner Verletzungen brach der Mitarbeiter den Dienst ab. Der Rettungsdienst brachte den Angaben zufolge den 17-Jährigen mit leichten Verletzungen am Arm in eine Klinik.