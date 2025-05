München - Fast eine Woche nach dem schweren Autounfall an einer Straßenbahn-Haltestelle in München ist eine der Verletzten gestorben. Die 22 Jahre alte Studentin sei am Dienstag ihren schweren Verletzungen erlegen, sagte ein Polizeisprecher. Den Zustand der jungen Frau hatte die Polizei zuvor als kritisch bezeichnet. Weitere Details wurden zunächst nicht bekannt.