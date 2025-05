München (dpa/lby) - Bei einem Streit in einer S-Bahn in München soll ein 51-Jähriger einen Unbekannten mit einem Küchenmesser an der Hand verletzt haben. Der mit 2,2 Promille alkoholisierte 51-Jährige habe am Mittwoch außerdem Sicherheitsmitarbeiter der Bahn rassistisch beleidigt, teilte die Bundespolizei mit. Er war der Polizei demnach bereits mehrfach aufgefallen. Am Donnerstag soll der 51-Jährige einem Haftrichter vorgeführt werden.