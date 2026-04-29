München Stadtratsplenum beschließt Mindestpreise für Uber & Co.

5,13 Euro Grundpreis, 2,43 pro Kilometer

Für Uber, Bolt und Co. sollen die "für Taxen obligatorischen Zuschläge nicht berechnet" werden. Nach Angaben der Grünen ergibt sich für diese dadurch ein Grundpreis von künftig 5,13 Euro. Bis einschließlich sieben Kilometern beträgt der Kilometerpreis 2,43 Euro, für Strecken darüber hinaus 2,25 Euro.