München: S-Bahn-Fahrgästen droht wieder Stammstrecken-Ärger

München (dpa/lby) - Fahrgäste der Münchner S-Bahn müssen am letzten August-Wochenende wieder mehr Geduld auf dem Weg in die Innenstadt mitbringen - oder auf Alternativen umsteigen. Von Freitagabend, 29. August, 22.30 Uhr, bis Montagfrüh, 1. September, 4.40 Uhr, ist mit der S8 nur eine der normalerweise sieben Linien auf der Stammstrecke regulär unterwegs, wie die Bahn mitteilte. Grund dafür seien Oberleitungsarbeiten für eine neue Ausweichroute und der Bau der zweiten S-Bahn-Stammstrecke in Laim.