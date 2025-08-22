München: S-Bahn-Fahrgästen droht wieder Stammstrecken-Ärger

Wer zum Beispiel mit S- und U-Bahn zum Superbloom-Festival am 30. und 31. August in den Olympiapark fahren will, sollte sich nach Alternativen umschauen. Die Bahn verweist dafür unter anderem auf die S1, die von Moosach direkt zum Hauptbahnhof fährt. Auch die S7 fährt regulär den Hauptbahnhof an, weil sie nicht auf den Gleisen der Stammstrecke unterwegs ist. Die S6 fährt zudem zumindest auf einem Teil der Stammstrecke.